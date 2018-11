Marbach Schüler müssen in Container ausweichen

Marbach - Mit Kosten von 21 Millionen Euro ist die geplante Sanierung des Bildungszentrums mit Anne-Frank-Realschule und Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule in Marbach das „finanziell größte Projekt in der Geschichte der Stadt“. Das sagte Bürgermeister Jan Trost in der Sitzung des Gemeinderat-Ausschusses für Umwelt und Technik am Donnerstag. Da bereits zum Großteil genehmigte Zuschüsse von 8,2 Millionen Euro fließen, und auch die Gemeinden Benningen, Erdmannhausen und Affalterbach für den Bereich der Tobias-Mayer-Schule jeweils etwas mehr als eine Millionen Euro übernehmen (wir berichteten), werden etwa 8 Millionen Euro von der Stadt Marbach zu finanzieren sein – sofern eine weitere Förderung bis zu einer Millionen Euro tatsächlich gewährt wird. Einstimmig gab das Gremium jetzt die Empfehlung für den Baubeschluss an den Gemeinderat weiter, der so ebenso grünes Licht geben dürfte.