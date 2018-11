Marbach

Die Tigerenten vom Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach treffen auf die Frösche vom Kepler-Gymnasium in Freudenstadt. Sie spielen um Spendengelder. In spannenden Piratenspielen konkurrieren beiden Schulklassen-Teams im Studio um den goldenen Tigerenten-Pokal und die größere Spende für die jeweils selbst ausgesuchten Kinderhilfsprojekte. Das Erste zeigt den „Tigerenten Club“ am Sonntag, 18. November, um 7.05 Uhr. Ein weiterer Sendetermin der Folge ist am Samstag, 24. November, um 10.45 Uhr bei KiKA. Foto: SWR