Marbach Schokolade hat nun eine Schiller-Verpackung

70 Einsendungen kamen von Bürgern aus Marbach, der Rest der Bilder verteilt sich auf kreative Köpfe in der ganzen Region – eine Einsendung kommt aus Stuttgart, eine gar aus Bayern. Und auch alle Altersklassen sind vertreten, was die Auswahl und den Vergleich schwer werden lässt für die Experten. Vier Jahre alt ist der jüngste Teilnehmer beispielsweise, und auch eine ganze Familie aus Freiberg hat mitgemacht: Vater, Mutter und beide Kinder. Wichtig ist für die Entscheidungsträger, dass auf dem Bild folgende Dinge zu sehen sind: der Bezug zu Marbach, zu Schiller, zur Schokolade an sich und dass es sich um ein fair gehandeltes Produkt handelt.

1000 Tafeln der Sorte Schokosplitter werden zunächst mit der Banderole versehen, die sie zur Schiller-Schokolade macht, und im örtlichen Handel angeboten. Andrea von Smercek sagt: „Und dann werden wir sehen, wie es angenommen wird und wie es weitergeht.“

Schließlich hat ein Bild mit acht Punkten die höchste Zahl von Kleberchen auf seiner Hülle und steht somit als Sieger fest. Doch als sich zeigt, dass drei weitere Bilder jeweils sieben Punkte haben, einigt sich die Jury darauf, drei zweite Plätze zu vergeben und das Bild eines Kindes mit den meisten Punkten zum dritten Sieger zu küren. Alle Gewinner bekommen ihre Preise wie im Wettbewerb ausgelobt und Andrea von Smercek hofft, dass auch die Gewinner dazu beitragen, den Fairtrade-Gedanken weiterzutragen, indem sie einige ihrer gewonnenen Tafeln Schokolade im Familien- und Freundeskreis weitergeben und über den Wettbewerb sprechen. Alle Bilder werden in einer kleinen Ausstellung im Foyer des Rathauses zu sehen sein – und jeder Teilnehmer darf sich als Dankeschön eine Tafel Schokolade im Rathaus abholen.