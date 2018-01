Marbach Schneereiches Ski-Wochenende am Feldberg

Am nächsten Tag lud der viele Neuschnee geradezu zum Skifahren ein. Trotz Wolken freuten sich alle auf einen schneereichen Tag am Feldberg. Nicht nur die Ski- und Snowboardfahrer, sondern auch unsere (Schneeschuh-) Wanderer waren begeistert von der Winterwunderwelt am Feldberg in diesem Jahr. Nachdem es gegen Nachmittag begann, immer stärker zu schneien und zu stürmen, wurde auch am zweiten Tag das schöne Badeparadies aufgesucht.

Durch die Hochschwarzwald-Card, welche wir durch unsere zwei Übernachtungen vom Haus Irmgard kostenfrei erhielten, konnten wir alle Lifte in der Region kostenlos nutzen, hatten weiterhin freien Eintritt in vielen Museen und auch vielen Schwimmbädern, unter anderem war auch der Eintritt in das Badeparadies stark vergünstigt.

Alle Teilnehmer waren wie die letzten Jahre auch angetan vom Komplettpaket, das man mit der Hochschwarzwald-Card am Feldberg erhält. Dank dieser war auch das diesjährige Ski-Wochenende der Stadtkapelle-Musikverein Marbach ein zugleich sportliches, aber auch entspanntes und geselliges Wochenende, das allen Teilnehmern sehr gut gefallen hat. Das Ski-Wochenende 2019 wird daher sicher wieder am Feldberg stattfinden.