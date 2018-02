Marbach Schmierereien am Bahnhof

Der Bürgermeister Jan Trost versicherte daraufhin, dass man den Fall an den Bauhof weierleiten werde. Der Rathauschef erklärte außerdem, dass man schon vor Weihnachten Schmierereien am Bahnhof habe entfernen lassen. Jemand habe sich dort beispielsweise mit den Worten „Fuck AfD“ verewigen wollen. „Wenn man so etwas eine Weile lässt, wird es immer mehr. Das ist klar“, sagte er. Deshalb habe man auch kurzfristig reagiert. In Rielingshausen habe man auch schon die Polizei eingeschaltet, weil dort mit Parolen wie „Tötet Nazis“ zum Mord aufgerufen worden sei.