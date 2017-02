Marbach Schlussspurt vor der Winterpause macht neuen Mut

Das lief gut

„Ganz klar: Unsere letzten Auftritte im alten Jahr. Da haben wir endlich wieder an uns geglaubt“, sagt Cem Caliskan. Emotionaler Höhepunkt und Initiation war dabei zweifellos der sensationelle 2:1-Auswärtscoup bei Topteam Dersim Ludwigsburg. Einen wahren Fußballkrimi lieferte Anadolu dabei ab, denn beim seit Monaten von Sieg zu Sieg geeilten Gegner hielt man als krasser Außenseiter bis zur 87. Minute ein torloses Remis, bevor dann doch der Favorit in Führung ging. Doch Anadolu drehte dem scheinbar unabwendbaren Schicksal eine lange Nase und mit Treffern in der 90. und 95. Spielminute noch das Spiel. „Das hat dann eine regelrechte Euphorie ausgelöst“, erinnert sich Caliskan auch Monate später gerne an das Husarenstück zurück. Das lief nicht gut

„Vor allem der mittlere Teil der Vorrunde, da haben wir viele Punkte verschenkt und oft die Köpfe hängen gelassen“, sagt der Anadolu-Spielertrainer, der selbst regelmäßig in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt. Hatte man in ersten Drittel der Saison noch passabel gepunktet, folgte ab Anfang Oktober eine schwarze Serie mit sieben Niederlagen in Folge. Besonders die letzte hatte es in sich: Sage und schreibe mit 0:9 ging man beim SGV Murr unter. Dies war doppelt schmerzhaft, denn Caliskan und viele seiner Spieler trugen früher selbst das SGV-Trikot, sowohl Bindung als auch Rivalität sind also reichlich vorhanden. „Nach dieser Pleite sind wir aber aufgewacht“, urteilt der Coach heute. In der folgenden Woche verordnete er vielen Stammspielern eine Denkpause, und prompt beendete Anadolu mit einem 0:0 gegen Großbottwar seine Seuchenphase.

Bewertung der Neuzugänge

Viel hatte sich im Sommer nicht im Kader der Marbacher getan. Das Vertrauen galt in erster Linie dem Aufstiegsteam des Vorjahres. Zu festen Größen haben sich jedoch Alikaan Gülüs und Tolga Bülbül entwickelt, die vor der Runde vom GSV Steinheim kamen. „Tolga ist mit seiner Zweikampfstärke einer unserer konstantesten Spieler“, urteilt der Coach, während er bei Gülüs vor allem dessen Vielseitigkeit herausstellt. „Er ist ein Allroundtalent. Beim 0:0 gegen Großbottwar stand er sogar im Tor“. Keine bleibenden Spuren hat dagegen der längst wieder abgewanderte Arbnor Tahiti hinterlassen. Mit Levent Üven (Außenbahn offensiv, TSV Schwaikheim II) stieß jetzt im Winter ein Neuer dazu.