Marbach Schlüssiges Innenstadt-Konzept als ein Ziel

Bei dem Workshop im neuen Firmengebäude der Spedition EgeTrans, organisiert von der Firma Afatpie Emotions, befassten sich die Teilnehmer mit guten und verbesserungswürdigen Themen in der Schillerstadt. Speziell sammelten sie Gedanken und Antworten zu drei Fragen: Warum lebe ich gerne in Marbach? Welches ist das dringlichste Projekt, das in der Innenstadt umgesetzt werden muss? Und wie sollte Marbach im Jahr 2028 aussehen? Den Gedanken waren bei dem zweieinhalb-stündigen Projekt keine Grenzen gesetzt. „Sie dürfen spinnen!“, betonte Moderator Thorsten Piel, wenn auch die Ergebnisse aus den Kleingruppen letztlich zumindest nicht utopisch anmuteten. Zudem bot der Workshop den SSM-Mitgliedern Gelegenheit, in den unterschiedlichsten Konstellationen ins Gespräch zu kommen.

Die dringlichste Maßnahme, so fasste SSM-Beisitzer Jürgen Schmiedel zusammen, sei die Erstellung eines schlüssigen Konzepts für die Innenstadt. In welche Richtung sich dieses auch immer entwickeln möge. Belebt werden könne die Marktstraße durch eine erlebnisorientierte Ausrichtung und dadurch, „dass wir es schaffen, unsere Tausenden Schüler in die Innenstadt zu holen“, führte Schmiedel aus. Es sei wichtig, Raum für Begegnungen zu schaffen und in der Altstadt im Einzelhandel einen Branchenmix zu schaffen. „Dazu darf ruhig etwas Besonderes zählen, damit die Menschen auch von außerhalb nach Marbach kommen“, so ein Gedanke.