Marbach Schleichverkehr im Eichgraben

Ein zweites Problem gibt es neuerdings an der unteren Ausfahrt des Eichgrabens auf die L 1100, hat Richard Elmer festgestellt. „Stehen mehr als zwei Fahrzeuge im Eichgraben an der roten Ampel, so kann ein Fahrzeug, das aus Richtung Ludwigsburg kommt, nur schlecht in den Eichgraben abbiegen.“ Die Durchfahrt werde zu sehr verengt. Dafür seien einerseits die an der Ampel wartenden Fahrzeuge schuld, andererseits geparkte Autos, die rechts in der Einfahrt stehen. „In extremen Fällen, wenn nämlich mehrere Fahrzeuge abbiegen wollen, gibt es einen Rückstau bis auf die Ludwigsburger Straße“, sagt Elmer. Sein Vorschlag hier: „Gäbe es einen Grünpfeil, würde in über 50 Prozent der Fälle die Durchfahrt frei sein.“ Könnte das aber nicht den Schleichverkehr fördern? Elmer erinnert an seinen Vorschlag: „Wenn der Eichgraben nur für Anwohner und Anlieger von oben anfahrbar ist, wäre der Grünpfeil nur für sie und die Ausfahrer aus dem Hörnle da.“ Er befürchtet, dass sich das Problem verschärft, wenn die Stadt eine östliche Tangente vom Kreisverkehr an der Feuerwehr zur L1127 nach Affalterbach baue.

Von den Problemen an der seit zwei Jahren beampelten Eichgraben-Kreuzung habe er noch nichts gehört, berichtet der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling. Er werde die Situation prüfen. Möglicherweise müssten die Parkplätze in der Einfahrt reduziert werden, aber das könne er erst beurteilen, wenn er vor Ort einen Eindruck gewonnen habe. „Der Verkehr im Eichgraben hat zugenommen, aber im Vergleich zu den letzten Zählungen nicht signifikant“, glaubt Seiberling.