Marbach Schlechte Karten auf dem Wohnungsmarkt

Wobei das Team der Ehrenamtlichen in manchen Punkten auch an seine Grenzen stößt. So werde man ständig von den Asylbewerbern des Heims am Bahnhof befragt und um Unterstützung gebeten. Verantwortlich für diese Personen ist aber das Landratsamt. „Für uns ist das eine Überforderung“, sagte Christian Buschhaus. Zugleich wolle man eigentlich niemanden zurückweisen. „Es ist für uns schwierig, dem gerecht zu werden.“

Der Sprecher machte zudem klar, dass mit dem Bezug der geplanten Unterkunft in Rielingshausen eine neue Herausforderung auf die Bevölkerung zukommt. „Es ist auf jeden Fall nötig, in Rielingshausen einen eigenen Asylkreis aufzubauen“, betonte er auf Nachfrage von Lothar Sondermeyer von der SPD. Allerdings seien unter den Mitarbeitern des Marbacher Arbeitskreises auch Rielingshäuser, die sich dann im Stadtteil einbringen könnten. Wie wichtig generell das Engagement der Freiwilligen ist, verdeutlichte Martin Mistele von den Freien Wählern. Viele Flüchtlinge hätten wegen Horrorerfahrungen aus der alten Heimat schlicht Angst, sich mit Vertretern des Staates anzulegen. Von privat zu privat wachse eine Beziehung am besten. Sebastian Engelmann von den Grünen hoffte dann auch, dass sich noch mehr Paten für die Flüchtlinge finden. Hendrik Lüdke von Puls bezeichnete die Helfer des Arbeitskreises als „das angenehme Gesicht Deutschlands“. „Gute Arbeit erfolgt meistens in der Stille“, lobte auch Ulrich Frech von der CDU die Ehrenamtlichen.