Von den 30 Bewerber-Teams wurden schließlich 20 ausgewählt – darunter auch die Kandidaten aus der Schillerstadt. Und so ging es am 26. September schließlich zur Aufzeichnung nach Köln-Hürth. „Das war wirklich hochprofessionell dort“, erzählt Natalia Sipos: „Wir hatten einen eigenen Betreuer.“ Gemeinsam ging es dann weiter in die Maske und zur Kostümbildnerin, die dabei half, ein Outfit auszusuchen. Jeder sollte dafür drei Kombis mitbringen – mit klaren Vorgaben: „Keine kleinen Streifen oder kleinen Karos.“ Rottöne seien vor der Kulisse von „Montagsmaler“ ebenfalls schwierig. Mittagessen für die Teilnehmer gab es auch: „Wir haben uns schon ein wenig wie kleine Superstars gefühlt.“ Dann wurde es ernst und es ging zum Briefing, wo auch Moderator Guido Cantz wartete, „der mit jedem ein paar Worte gewechselt hat“.