Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Marbach jedoch fiel die Anklage wegen Diebstahls auf frischer Tat schnell in sich zusammen. Auf der Anklagebank saß ein 24-jähriger Mann, der zwar den Kioskbesitzer gut kennt und bei ihm seine Zigaretten kaufte, aber keinesfalls für den Überfall verantwortlich ist. Zum entscheidenden Indiz in der Sache wurde ein Paar Turnschuhe, dessen Abdruck sich auf dem Fluchtweg im Schnee fand und das die Polizei in jenem Haus entdeckte, in dem der Täter verschwunden war. Drei junge Männer einer Großfamilie kamen in Betracht, ins Visier der Kriminalpolizei geriet gleich einer von ihnen: Drogenkonsument und vorbestraft, darüber hinaus fanden sich seine Spuren an den Schuhen. Dennoch landete nicht er auf der Anklagebank.