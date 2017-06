Marbach - Eine Geburtstagsfeier am Marbacher Galgen ist in Mittwochnacht außer Kontrolle geraten. Eine 15-köpfige Gruppe junger Männer ist dort aufgetaucht und hat zunächst Flaschen geworfen und Gäste angepöbelt. In Folge dessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der sich mehrere Personen aus der Gruppe beteiligten.