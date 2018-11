Marbach Schillers Leben zu nächtlicher Stunde

„Nacht muß es sein, wo Friedlands Sterne strahlen …“, so lautet der dem Wallenstein entlehnte Titel, der Laings Lesung, die ja gerade den Akzent auf die nächtlichen Ereignisse in des Dichters Leben legt, trefflich einrahmt. Und so geht sie auch los mit einer nächtlichen Szenerie, die dem Zuhörer Gänsehaut einflößt: Schillers Beerdigung in Weimar auf dem Jakobsfriedhof und in einem Massengrab, die in einer mondhellen Nacht stattgefunden habe. „Die Gebeine übrigens sind seither verschollen“, erfuhr das aufmerksame Auditorium, das im abgedunkelten Raum lauschte und weiterhin hörte, dass die nächtliche Beerdigung in Weimar bei Adligen üblich gewesen sei: „Damit keine Gaffer stören konnten“.