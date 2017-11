Marbach Schiller und die „Butterbemme“

Zuvor hat er ebenso gelassen auf all das hinabgeblickt, was die Viertklässler der Marbacher Grundschule inszeniert haben, um seinen 258. Geburtstag zu feiern. Ein wenig wurde das Programm am FReitagmittag wegen des Wetters allerdings verkürzt. Denn der kalte Wind und der Nieselregen ließen den einen oder anderen ganz schön frösteln. Selbst die Mikrofone mussten zwischendurch mit Plastiktüten geschützt werden, und über die Kinder, die Block- oder Querflöte spielten, wurde vorsorglich ein Regenschirm gehalten.

Auch wenn man es kaum glauben mag: Es gibt immer noch was über Friedrich Schiller zu berichten, das nicht weithin bekannt ist. So haben die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern ein Gedicht ausgegraben, das Schiller für seinen kleinen Sohn Karl geschrieben hatte, damit er es zum Geburtstag der Jenaer Vermieterin Frau Griesbach vortragen konnte: „Mach auf, Frau Griesbach, ich bin da und klopf an deine Türe. Mich schickt Papa und die Mama, dass ich dir gratuliere“, beginnt es und endet mit dem bescheidenen Wunsch nach einer „Butterbemme“, auf Hochdeutsch: einem Butterbrot. Abwechselnd trugen die Schüler die lustigen Verse vor und setzten sich dabei nacheinander einen schwarzen Dreispitz auf.