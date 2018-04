Marbach Scharfe Kritik an der Klinikleitung

Ähnlich unverblümt fiel die Kritik von Ernst Morlock von der SPD aus. Angesichts der Vorgeschichte fehle ihm der Glaube, dass all die Überlegungen zum Gesundheitscampus wirklich umgesetzt werden. „Vieles von den Beschlüssen sind nichts als Absichtserklärungen“, sagte er. Morlock erinnert daran, dass das Marbacher Krankenhaus wie die Klinik in Vaihingen/Enz noch vor wenigen Jahren gar nicht angetastet werden sollte – bis doch alles anders kam. Später habe es dann geheißen, dass die Belegklinik in Marbach und das Zentrum für Altersmedizin in Bietigheim zeitgleich realisiert werden sollen. „Und jetzt ignoriert der Aufsichtsrat diesen Beschluss des Kreistags komplett“, monierte er. Insofern zweifelte er, dass die Interessen Marbachs nun wie behauptet „aufs Beste“ berücksichtigt seien.

Auch Heike Breitenbücher von der CDU schmerzt der Wegzug der Inneren und der Geriatrie. Aber das finanzielle Defizit zwinge zum Handeln. Die Frage sei nur, ob man die Verluste durch bessere Entscheidungen in der Vergangenheit hätte vermeiden können. Außerdem forderte sie einen raschen Neubau der Belegklinik. Die Ärzte bräuchten Planungssicherheit. Personal und Patienten bekomme man nur mit einer modernen Ausstattung. Unterstützung gebe es von der CDU für die Idee, in Richtung Pflege auf dem Gesundheitscampus zu denken. Dagegen zeigte sie sich in puncto Wohnprojekte wie Mehrgenerationenhäuser, die ebenfalls zum Gesamtkonzept gehören, eher skeptisch. Das erwecke den Eindruck, der medizinische Fokus werde von solchen Dingen abgelöst. Wenig Verständnis hat Heike Breitenbücher dafür, dass die Pläne für eine Reha auf Eis gelegt wurden, obwohl man einen Investor an der Angel hatte.

Barbara Eßlinger von den Grünen ist wichtig, dass der Kreis und die Kliniken-Holding ein tragfähiges medizinisches Konzept mit einer vernünftigen und verlässlichen Planung vorlegen. Nicht zuletzt im Hinblick auf das bestehende Ärztehaus. Einer Planung, die sich auf Pflege oder Hotelbetrieb beschränke, „stehen wir ablehnend gegenüber“. Dafür brauche man nicht den Kreis. „Die Fläche ist für medizinische Zwecke grundsätzlich vorgesehen, das soll erstmal so bleiben“, findet sie. Es müsse also erst die Belegklinik forciert werden, ehe bei Pflegeeinrichtungen Fakten geschaffen werden.

Hendrik Lüdke von Puls bedauert ebenfalls die Entwicklung rund um die Klinik. Schuld sei das System. „Die Entscheidung des Aufsichtsrates der Klinken-Holding ist aus meiner Sicht Folge der vielfachen Privatisierungen, auch im Krankenhausbereich“, betonte er. Die Kliniken seien damit dem Gewinnstreben und der Kostenreduzierung ausgesetzt. Für ihn ein absoluter Irrweg. „Daseinsvorsorge muss kommunal oder staatlich sein“, forderte Hendrik Lüdke. Der Trend gehe aber leider in eine andere Richtung. Und da sich das Marbacher Krankenhaus nur mit Verlusten betreiben lasse, stelle sich nun die Frage, ob es tatsächlich zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung notwendig ist. Zumal Ludwigsburg und Bietigheim nicht weit entfernt lägen. Er hoffe aber, dass der Standort Marbach auch ohne Innere und Geriatrie eine Zukunftsperspektive hat.

Jörg Martin zeigte sich in der Hinsicht optimistisch. Er betonte aber auch, dass angesichts des Defizits nicht alles weiterlaufen könne wie bisher. „Das sind ja Steuergelder“, erklärte er. Und die Belegklinik solle zwar forciert werden, sie sei aber für die medizinische Versorgung entbehrlich. Entscheidend sei hier das Ärztehaus. Und das brauche eine attraktive Umgebung. Zudem lasse sich der Baustein Pflege relativ schnell umsetzen, was dann ein Signal an die Ärzte wäre, dass sich etwas bewegt, ergänzte Olaf Sporys. Was das Thema Glaubwürdigkeit anbelangt, meinte Jörg Martin, dass er nie behauptet habe, die Bagger in Marbach und Bietigheim würden zeitgleich anrücken. Man habe die Planungen parallel vorantreiben wollen, was nun auch geschehe. Insgesamt warb er darum, an einem Strang zu ziehen. „Wir können gemeinsam viel voranbringen“, versicherte er.