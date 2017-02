Marbach Schaffen, schaffen – und sein Abi bauen

Dem Unternehmen sei auch bewusst, dass die Schüler mit dem Abitur in der Tasche nicht unbedingt eine Karriere als Maler oder Lackierer anstreben, sagt Christof Martin. „Sie kennen dann aber den Bereich Bauwesen. Wenn sie weiterstudieren, haben sie beste Voraussetzungen, ihren Berufsweg erfolgreich zu gehen.“ Und vielleicht blieben sie in der Folge dann doch bei dem Unternehmen hängen. Fürs FSG sei das Projekt interessant, weil dort der Akzent stark aufs Kognitive gelegt werde. „Das wird auch so bleiben. Aber so eröffnet man jungen Menschen die Gelegenheit, durch das praktische Tun eine andere Perspektive zur Wirklichkeit zu erhalten. Das macht das Menschsein ganzheitlicher.“ Über das Ergreifen lerne man das Begreifen. Davon abgesehen mache sich bei einigen Jugendlichen gerade in der Mittelstufe eine Unlust an der Schule breit. Wenn diese Schüler sich bei der Arbeit körperlich austoben können, lernten sie das Geistige vielleicht wieder mehr zu schätzen.

Vor diesem Hintergrund war Christof Martin gleich Feuer und Flamme, als er vor etwa eineinhalb Jahren das erste Mal über seinen Vorgänger Günter Offermann von dem Projekt hörte. Im Herbst 2015 traf der FSG-Leiter dann Michael Pfeffer von der Heinrich Schmid GmbH, der das Projekt mitentwickelt hat. Von den Plänen wurde auch das Ministerium informiert. „Das ist aber ein Projekt des FSG und nicht genehmigungspflichtig“, betont Christof Martin. Das Duale Gymnasium laufe nicht unter dem Label eines Schulversuchs.

Das Programm richte sich an alle Neunt- oder Zehntklässler, ausdrücklich auch an Mädchen. „Angesprochen fühlen sich wahrscheinlich schon auch Schüler und Schülerinnen mit einer praktischen Ader“, vermutet Martin, der schon gespannt ist, wie die Resonanz auf das neue Angebot ausfällt. „Ich könnte mir aber vorstellen, einige Interessenten bekommen zu können“, sagt er. Diese Einschätzung beruht unter anderem auf der Tatsache, dass es schon Erfahrungswerte gibt. Am privaten evangelischen Firstwald-Gymnasium in Kusterdingen startete das Projekt vor einem halben Jahr. Mit durchschlagendem Erfolg. Von 30 möglichen Schülern hätten 13 die Ausbildung angefangen, berichtet Martin. Losgelöst von der Teilnehmerzahl ist ihm wichtig, mit dem Dualen Gymnasium ein weiteres Stück Vielfalt ans FSG zu bringen. Diese trage dazu bei, die Stärken zu stärken und die Schüler begabungsgerecht fördern zu können. Dennoch seien weitere Kooperationen nicht angedacht. „Ich denke schon, dass es da auch gewisse Obergrenzen pro Schule gibt“, sagt Martin.