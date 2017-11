Marbach Sanierung steuert Ende entgegen

Während der Einbau eines Aufzugs von langer Hand geplant war, musste die Stadt ein weiteres Gewerk kurzfristig aussschreiben: die Erneuerung der Geländer in der Aula. Die Unfallkasse Baden-Württemberg hatte die Konstruktion inspiziert und eine Verbesserung angemahnt. Das bestehende Geländer hat mehrere Schwachpunkte. „Es gab schon Schadensfälle“, unterstrich Florian Titze die Notwendigkeit, die Sache in Angriff zu nehmen. So könne unter dem Geländer eine Flasche hindurchrollen und dann nach unten knallen. Das sei auch schon passiert, zum Glück sei die Sache aber noch glimpflich ausgegangen. Doch auch die Abstände zwischen den einzelnen Stäben seien zu groß. Darüber hinaus könne das Geländer recht leicht treppenartig bestiegen werden – ein weiterer Gefahrenherd. All diese Mängel werden mit einem neuen Geländer beseitigt, das in den Weihnachtsferien angebracht werden soll.

Längst in Betrieb ist das schmucke Lernzentrum, das dort entstanden ist, wo früher ein Aufenthaltsraum untergebracht war. Genutzt wird auch schon der neue Aufenthaltsraum, der dort angesiedelt ist, wo einst Generationen von Schülern beim Mäxle um eine Tischtennisplatte hetzten. Die Räte schauten sich mit großen Augen auch in einem neuen Kunstraum um, in dem ein Flachbildschirm hängt – natürlich per Touchscreen zu bedienen. Wobei auch das einige Schüler gar nicht anders kennen.