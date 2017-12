Marbach Sammelplätze für Christbäume

Marbach - Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Die Stadt Marbach hat auch 2017 wieder mehrere Sammelplätze eingerichtet. Bis einschließlich Montag, 8. Januar, können Bürger ihre Weihnachtsbäume zu den folgenden Sammelstellen bringen. Die Bäume werden vom Bauhof entsprechend abtransportiert. Abgeladen werden darf das weihnachtliche Grün am Krankenhaus, hinter der Turnhalle Haffnerstraße in der Schafgartenstraße, am Spielplatz Ecke Friedenstraße/Rooschützstraße und an der Rollschuhbahn. Hier bitte unbedingt die Parkplätze freihalten. Es wird zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Stadtkirche und in der Unteren Holdergasse keine Weihnachtsbäume abgelagert werden dürfen.