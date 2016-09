Marbach - Das Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/9000, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Vorfall geben können, der am Dienstag zwischen 18 und 21.15 Uhr „Am Leiselstein“ in Marbach am Neckar begangen wurde. Ein bislang unbekannter Täter warf im Bereich eines Jugendhauses mehrere Mülltonnen um, beschädigte zwei Lampen im Eingangsbereich und eine Scheibe am Gebäude.

Vermutlich scheiterte der Versuch des Täters durch das beschädigte Fenster in das Gebäudeinnere einzudringen und so machte sich schließlich aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.