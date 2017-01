Marbach S 4 am Wochenende alle 30 Minuten

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Marbach und Backnang werden an Wochenenden vergleichsweise wenig Reisende gezählt: pro Tag sind es maximal 1000 Fahrgäste, etwa ein Drittel des Aufkomens an einem Werktag. Das ist vor allem am Wochenende deutlich weniger als auf der anderen Tangentialverbindung S 60 (Renningen-Böblingen), auf der am Samstagen oder Sonntagen zwei- bis dreimal so viele Reisende unterwegs sind. Auch auf anderen Außenabschnitten ist das Fahrgastaufkommen höher. Allerdings gibt es auf der S-Bahnlinie 4 in diesem Abschnitt – zuletzt wegen des Brückenunfalls, der bis Frühjahr endgültig behoben sein soll – auch immer wieder Probleme mit der Pünktlichkeit und der Zuverlässigkeit.

Auch die Rathauschefs von Marbach, Kirchberg und Erdmannhausen hatten den 30-Minuten-Takt gefordert. Es sei wichtig, dass Projekte, die Straßen entlasten könnten, umgesetzt werden, sagte Jan Trost, Bürgermeister von Marbach.