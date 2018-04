Marbach Rund und bunt: Die Uhlandschule wird 50

. . . und natürlich den Förderverein der Uhlandschule, der heuer ebenfalls ein rundes Jubiläum feiert. Vor 20 Jahren wurde er aus der Taufe gehoben. Heute zählt er 73 Mitglieder. Die gemeinsame Geburtstagsfeier soll auch „unsere tolle, gemeinsame Arbeit zum Ausdruck bringen“, so der Schulleiter. Er ist froh, „dass wir mit dem Förderverein einen Partner an der Seite haben, der uns so tatkräftig unterstützt.“ So gibt es zum Beispiel beim Jubiläumsfest eine Finanzspritze durch den Verein, aber auch sonst wird geholfen – etwa bei der Anschaffung von Tablets oder bei der Finanzierung von Schullandheimaufenthalten für Schüler aus sozial schwachen Verhältnissen, zählt Tobias Bökle auf.

Feiern werden am 5. Mai alle gemeinsam: Fördervereinsmitglieder, Bildungspartner, Lehrer, Schüler, Eltern, Freunde und ehemalige Schüler und Lehrer. Die Vorbereitungen laufen schon eine ganze Weile auf Hochtouren – und auch hier sind alle auf ihre Weise involviert. Bei der Frage, wer alles mithilft, muss Tobias Bökle nicht lange überlegen. „Eigentlich alle“, sagt er schmunzelnd. Unter anderem übrigens auch die Reinigungskraft der Schule. Sie bringt gerade bunte Blümchen an den Fenstern an, als Deko für das Jubiläumsfest und passend zum Motto: „rund und bunt – kunterbunt“.