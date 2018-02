Marbach Rückblick auf ein gelungenes Jahr

Mit der guten Arbeit des Vorstandes waren alle Mitglieder einverstanden und konnten daher mit guten Gewissen den Vorstand und Kassierer auch einstimmig entlasten. In diesem Jahr standen wieder die Wahlen des Ersten Vorsitzenden, des Schriftführers und der Beiräte an. Die erste Amtszeit als Vorstandsvorsitzender hat Jens Engewald mit sehr viel Herzblut durchgeführt und den Verein mit seinen Vorstandskollegen in den vergangenen zwei Jahren auch gleich etwas moderner gestalten können. Jens Engewald stellt sich der Herausforderung und tritt erneut zur Wahl als Ersten Vorsitzenden an.