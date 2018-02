Marbach/Rudern „Rudern ist einfach etwas ganz Besonderes“

Auch abseits des Wassers ist Mo zielstrebig wie engagiert und treibt unter anderem seine eigene Integration in dem nicht in jeder Hinsicht einfachen Schwabenland voran. So musste er auch schon kleine Teile um ein „Muggaseggele“ kleiner feilen, was nach großen Fragezeichen die Hilfe seiner Mitmenschen forderte – sind hier doch auch schon die meisten deutschen Wörterbücher überfordert. Ihm gefallen seine Arbeit, das Umfeld und die Menschen. Mohammad absolviert mittlerweile eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Firma Hainbuch in Marbach und wird diese in den nächsten zwei Jahren abschließen. Weitere Ziele sind also gesteckt.

Bei all den Impressionen und Unternehmungen vergisst er jedoch keinesfalls seine Herkunft und Geschichte, denn Mo engagiert sich auch für andere Flüchtlinge, nimmt sich an seinen Urlaubstagen die Zeit und hilft in Flüchtlingsheimen den Menschen zum Beispiel als Übersetzer bei all den bürokratischen wie sozialen Hürden, die so anfallen – der junge Syrer möchte vieles weitergeben. Aber nicht nur hierzulande hilft Mo, wo er kann. In seiner Heimat in der erst im Frühjahr 2017 endlich vom Islamischen Staat befreiten Stadt ar-Raqqa im Norden Syriens fehlt es nach den zerstörerischen Auseinandersetzungen an allem, an Wohnraum und öffentlichen Einrichtungen. So müssen sich die dortigen Kinder momentan in riesigen Gruppen in viel zu kleine Räume zwängen, um überhaupt so etwas wie eine schulische Ausbildung zu erhalten – oder sich von den dort herrschenden traurigen Zuständen abzulenken. Deshalb startet Mo von hier aus eine Spendenkampagne, um dort zu helfen, wo es zwingend nötig ist und wo auch seine Mutter schon Hilfe leistet, indem sie den Kindern ehrenamtlich Arabisch beibringt.

Viele Eindrücke, große Hürden für einen jungen Menschen. Doch der besondere Sport Rudern bleibt für Mo ebenso zentral, auch wenn er sich selbst halb bescheiden, halb ehrgeizig noch keine allzu schnellen Ziele steckt: Bald auch als Wettkampfrichter oder sogar Trainer tätig zu sein, das ginge dann doch zu schnell und deshalb verschwende er auch keinen Gedanken daran. Denn eines gilt auch im Rudern: „Sport macht natürlich Spaß, aber man möchte auch gewinnen.“ Hier finden sich also die kurzfristigen Ziele, die für die Frühregatta in Mannheim (21./22. April) oder die Regatta in Heidelberg (12./13. Mai) gesetzt sind. Im Einer, im Zweier oder Vierer? Das müsse dann schon die Trainerin entscheiden.

Mit einem sympathischen Lächeln geht es nach dem Gespräch für Mo direkt weiter zur nächsten Trainingseinheit – wenn auch dieses Mal am Ergometer, nicht auf dem Wasser. Ob er bereits dem Rudern verfallen sei? - „Ja!“, lautet dabei die mit einem Schmunzeln versehene, aber schnelle Antwort. Und ein persönlich großes Ziel für dieses Jahr sei dann doch erwähnt: Die baden-württembergischen Meisterschaften im kommenden Juli. Und wenn auch hier die Entscheidung zuvorderst der Trainerin obliegt, Mo würde sich das Boot schnappen und die Ruder sofort anwerfen.