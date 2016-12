Marbach/Rudern Marbacher Ruderer bei der Wintertalentiade erfolgreich

Marbach - Die Wintertalentiade des Baden-Württembergischen Jugend-Ruderverbandes hat Tradition. Seit etwa 15 Jahren kommen junge Rudertalente in die Karl-Nusser-Halle nach Marbach, um dort an verschiedenen Stationen zu trainieren. „Das FSG Marbach, mit dem wir vom Marbacher Ruderverein zusammenarbeiten, ist Vorzeigemodell in Sachen Rudern in Baden-Württemberg. Das ist wohl auch ein Grund dafür, warum wir die Veranstaltung seit so langer Zeit in Marbach ausrichten“, meint Trainerin Heike Breitenbücher und betont, dass es aller Arbeit zum Trotz viel Spaß mache, die Wintertalentiade zu veranstalten. Die zehn- bis 16-jährigen Nachwuchsathleten trainierten an mehreren Ruder-Ergometern, an denen sie die virtuelle Strecke von 500 Metern zurücklegen mussten. Je schneller diese Strecke absolviert wurde, desto mehr Punkte gab es. An anderen Stationen ging es am Barren oder mit Basketbällen zur Sache.