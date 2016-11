Marbach/Rudern In einem Rennen mit dem Deutschlandachter

Im Männer Elite Feld treibt das Schweizer Nationalteam als Erstes seinen Achter auf Streckenschlag hoch und wird sogleich verfolgt vom Deutschlandachter mit Steuermann Martin Sauer. Inzwischen geht auch Boot 2 des Deutschlandteams über die Startlinie, kurz danach spurtet die niederländische Nationalmannschaft los. Doch wäre diese Aufstellung der teilnehmenden, sportlich relevanten Mannschaften nicht komplett, würde man den FSG-MRV-Achter aus Marbach außer Betracht lassen, der sich mitten in Basel auf dem Rhein der prominenten Konkurrenz stellt und so schnell wie möglich die 6,4 Kilometer Strecke mit Wende zu bewältigen versucht. Immerhin hat diese Mannschaft auch schon nationale Erfolge zu verbuchen, darunter Platz zwei beim Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia 2015. Die Mannschaft besteht aus Schülern des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, die zum größten Teil auch der Rennrudergruppe des Marbacher Rudervereins angehören.

Gegen 13 Uhr steigt die Spannung am Ufer des Rheins mitten im Herzen Basels. Die Achter gehen über drei Pontons zu Wasser. Jeder Achter hat seinen Ponton und seine minutengenaue Ablegezeit zugewiesen bekommen und jeder Handgriff muss jetzt sitzen. Die Steuerleute sind im vollen Einsatz und geben Kommandos, wie das 17 Meter lange Boot sicher und ohne Schaden über die steilen Treppen des Rheinufers an den Bäumen und Bänken vorbei in Richtung Steg hinunterbefördert wird. Den Steuerleuten kommt an diesem Tag eine besondere Bedeutung zu. Sie mussten sich zuvor über einen Online-Kurs die Strecke einprägen und die Durchfahrten und Pfeiler der verschiedenen Rheinbrücken auswendig lernen. Jeder Steuerfehler auf dieser anspruchsvollen Strecke würde zu einer Zeitstrafe, bei einem Manövrierfehler wahrscheinlich sogar zu einem Bootstotalschaden führen. Michael Breitenbücher. Als durchtrainierter Rennruderer hat er zwar 20 Kilogramm mehr als für Steuerleute erwünscht, aber an diesem Tag sind alle dankbar, dass er das Kommando über das Boot übernehmen wird. Inzwischen scheinen die Strömung, der Wind und die Verwirbelungen im Rhein an den Brückenpfeilern noch einmal zugenommen zu haben, und die Ruderer und Trainer schauen besorgt auf das Wasser.

Das Marbacher Mannschaft geht zu Wasser und sofort ergreift die Strömung das Boot und treibt es flussabwärts. Michael Breitenbücher gibt in Ruhe die Kommandos, steuert das Boot in die Reihe der Achter und kurz darauf erfolgt der Befehl zum Anstellen und Start. Im Marbacher Boot sitzen David Keefer, Jannik Metzger, Paul Weigelt, Kornelius Mistele, Louis Tafelmaier, Johannes Baier, Lars Orth und Nick Mildenberger. Im Schnitt zwei Jahre jünger als die U19 Konkurrenz, erreicht das Marbacher Boot am Ende einen soliden zehnten Platz in der Juniorenwertung und kommt in der Gesamtwertung auf Platz 43 – 5:19 Minuten nach dem Deutschland-Achter, der an diesem Tag den Streckenrekord in Basel neu definiert und bereits nach 18:48,84 Minuten das Ziel durchpflügt.

Beim Anlegen zeigt sich an den Gesichtern der Ruderer, was ihnen diese Strecke abverlangt hat. Schlagmann David Keefer hatte immer wieder von neuem versucht, die Schlagzahl gegen Wind und Strömung nach oben zu drücken und hatte dafür alles gegeben. Dennoch sind sich Ruderer, Steuermann und der MRV-Anhang einig, dass dies nicht die letzte Teilnahme des FSG-Achters in Basel bleiben wird, dass die Kooperation Schule/Verein konkurrenzfähige Mannschaften hervorbringt und dass es ein Erlebnis der besonderen Art ist, mit dem Deutschlandachter in einem gemeinsamen Rennen an den Start zu gehen.