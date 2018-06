Marbach/Rudern Fünf Siege auf einer internationalen Regatta

Schon am Samstag gingen drei Siege an Boote mit Marbacher Beteiligung. Antonia Wuerich siegte mit ihrer Ulmer Partnerin Chiara Kracklauer im Rennen der leichten A-Juniorinnen und qualifizierte sich für das A-Finale am Sonntag. Auch der leichte Vierer mit Wuerich/Kracklaucher und weiterer Beteiligung aus Eberbach und Ludwigshafen schob seinen Bugball am Samstag als erstes über die Ziellinie. Tafelmaier und der Eberbacher Leon Rupp konnten ihren Lauf am Samstag ebenfalls für sich entscheiden und sicherten sich damit einen Platz im zweiten Süd-Achter für die Deutsche Jugendmeisterschaft in Köln in drei Wochen.