Marbach/Rudern Ein Wochenende im Zeichen von Ruderern und „Radaddeln“

Keine Frage: Die Stimmung bei der Jubiläums-Regatta des Marbacher Rudervereins am Wochenende ist gut gewesen. Nicht nur durch die Anfeuerungen am Streckenrand, sondern auch abseits des Renngeschehens. Zum 50. Mal fand die Veranstaltung mit Teilnehmern aus ganz Süddeutschland bereits statt – entsprechend war den Sportlern und Besuchern dieses Mal auch ein besonderes Programm geboten. Denn in der Pause zwischen den beiden Renntagen läutete der MRV-Vorsitzende Rolf Jürgen Fritz am Samstagabend mit dem Fassanstich die Feierlichkeiten ein, die durch die Live-Musik der „Dicken Fische“ und durch ein Feuerwerk unterstrichen wurden. „Das Feuerwerk kam richtig gut an. Denn anders als meist an Silvester konnte man sich hier ganz darauf konzentrieren“, freute sich Fritz, der besonders glücklich darüber war, dass auch aus der Stadt viele Besucher den Weg ans Bootshaus gefunden hatten. „Mindestens die Hälfte waren keine Ruderer“, so der Vereinsvorsitzende.

Tagsüber stand am Samstag und Sonntag natürlich das Renngeschehen im Vordergrund. Auf die Strecke gingen Jugendliche und Erwachsene in ihren entsprechenden Alters- und Leistungsklassen, die sich unter anderem aus den bisherigen Rennerfolgen und dem Körpergewicht der Sportler ergibt. So erhalten Ruderer, die weniger auf die Waage bringen, eine Chance, indem sie in der Klasse der Leichtgewichte starten.