Marbach/Rudern Deutscher Meistertitel für zwei MRV-Ruderer

Bereits am Vormittag des Finaltages gab es Bronze für den MRV. David Keefer und Jannik Metzger waren in einer weiteren Bootsgattung auf der Jugendmeisterschaft unterwegs – dem Vierer ohne Steuermann – gemeinsam mit ihren Mannheimer Partnern. Durch den Sieg in Hamburg und einen zweiten Platz im Vorlauf gehörte der Vierer zu den Favoriten für diese Bootsgattung, wobei die Leitungsdichte schon zeigte, dass fünf Boote zu den möglichen Medaillenkandidaten gehören würden.

Was dann aber nach dem Startsignal geschah, ist an Spannung nicht zu überbieten: Nach einem schlechten Start lag das Boot mit den Marbachern an der 500-Meter-Marke auf dem letzten Platz. Zur Streckenhälfte war es Platz fünf, der noch nicht einmal eine Medaille der Holzklasse wert gewesen wäre. Unverändert war die Situation 500 Meter weiter, so dass nur noch 500 Meter blieben, um an dem Ergebnis zu drehen. Genau an dieser Stelle passierte das Unglaubliche. Schlagmann David Keefer zündete den Turbo und seine Mannschaft zog bedingungslos mit. Die zwei Boote vor ihnen waren völlig überrascht und hatten dem Angriff nichts mehr entgegenzusetzen. Schlag für Schlag zog Marbach/Mannheim an den beiden Booten vorbei. Die Boote auf Position eins und zwei mussten reagieren und hochgehen, um ihren Medaillen zu retten. Platz drei und Bronze für das Boot Marbach/Mannheim – unglaubliche Freude, Erleichterung sowie ein völlig zerknittertes Nervenkostüm bei der Marbacher Trainerin Heike Breitenbücher und bei Bootstrainer Marcus Hermann aus Mannheim. Mehr Dramatik vertragen ein Rennen und die Trainer, die die Rennen auf ihren Fahrrädern begleiten, wohl kaum.

Gold im Achter, zweimal Bronze und zwei fünfte Plätze im A-Finale – ein großer Erfolg für den Marbacher Ruderverein, den es in dieser Form und Dichte in der fast 100-jährigen Vereinsgeschichte noch nicht gegeben hat.