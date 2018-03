Marbach/Rudern Der Frühling braucht eine zweite Chance

Jonas Schmidt erruderte im U23-Bereich Platz drei und bewies, dass er seine Leistung im vergangenen Jahr mit sehr viel Trainingseinsatz nach oben geschraubt hat. Ebenfalls Platz drei ging bei den leichten A-Juniorinnen an Antonia Wuerich, die im starken Starterfeld souverän ihre gewohnte Leistungsfähigkeit bewies. Platz viert erkämpfte sich Johannes Baier im schweren Junior A-Bereich. Diese Klasse gilt als eine der schwierigsten, da auch in diesem Jahr ein großes und leistungsstarkes Feld im Einer an den Start ging. Auch Baier legte damit den Beweis ab, dass Rennen in den Wintermonaten gewonnen werden. Diszipliniertes Ausdauer- und Krafttraining werden im Frühjahr belohnt.

Zum Thema Frühjahr – dieses ließ sich auch am Regatta-Sonntag nicht mehr blicken. Die Boote mussten mit Rheinwasser von den Anhängern gelöst werden. Auch die beweglichen Teile an den Booten mussten enteist werden. Nicht vereist und umso leistungsstärker waren die Marbacher Ruderer. Dafür wartet nun auf die meisten das Ostertrainingslager in Kroatien – der Frühling bekommt eine zweite Chance.