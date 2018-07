Marbach Röslin-Nachfolge ist geregelt

Marbach - Bald endet eine Ära an der Marbacher Grundschule. Zu den Sommerferien geht der Leiter Wolfgang Röslin nach fast 30 Jahren an der Spitze der Bildungsstätte in den Ruhestand. Die offizielle Verabschiedungsfeier ist auch schon terminiert. Sie wird am Freitag nächster Woche zelebriert werden. Noch nicht offiziell ist hingegen, wer dem Ludwigsburger nachfolgen wird. Hinter den Kulissen wurden die Weichen aber längst gestellt. Im Grunde muss nur noch der Name verkündet werden – was auch nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.„Für die Grundschule Marbach wird in den nächsten Tagen die neue Schulleitung bestellt“, berichtet nämlich Katja Lumpp, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums in Stuttgart. Das Bestellungsschreiben liege dem Schulamt in Ludwigsburg bereits vor. Den Namen „können wir beziehungsweise das Schulamt aber erst nach der Bestellung nennen“, erklärt Katja Lumpp. Klar ist damit jedoch: Es zeichnet sich ein nahtloser Übergang an der Spitze der Grundschule ab.