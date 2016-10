Marbach - Der dritte Platz bei den Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr ist für Ringer Mark Bühler der bisherige Höhepunkt seiner sportlichen Karriere gewesen. „Das war auch das Höchste der Gefühle, was für mich drin ist“, räumt der für die SG Weilimdorf startende Marbacher ein. Doch jetzt steht für den 25-Jährigen ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: Im türkischen Corum finden derzeit die Studenten-Weltmeisterschaften statt, für die sich Bühler qualifiziert hat.

Der Marbacher studiert Wirtschaftsingenieurwesen am Campus Göppingen der Hochschule Esslingen. Derzeit schreibt er seine Bachelor-Arbeit. Die Hochschule Esslingen darf sich „Partnerhochschule des Spitzensports“ nennen und unterstützt Bühler und andere Leistungssportler. So gibt es die Möglichkeit, die Regelstudienzeit zu verlängern, um mehr Zeit für den Sport zu haben. Dennoch: „Ich trainiere vor großen Wettkämpfen zweimal am Tag, da müssen das Private oder andere Hobbys zurzeit durchaus etwas zurückstecken“, sagt Mark Bühler.

Trotz seines noch jungen Alters kann der Marbacher bereits auf eine lange Laufbahn zurückblicken: „Ich mache diesen Sport seit ich fünf Jahre alt bin. Mein Vater war auch Ringer und so bin ich dazu gekommen“, berichtet er. Am Ringen fasziniert Mark Bühler, dass es „ein Kampf Mann gegen Mann“ ist. „Man kann seine Kräfte messen und es ist außerdem ein sehr guter Sport um fit zu bleiben. Ringen trainiert den ganzen Körper.“

Nun darf er also sein Land bei der Studenten-Weltmeisterschaft vertreten. Gestern war das Wiegen, heute geht es auf die Matte. Bühler startet in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm im Freistil. „Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Herausforderung. Das wird das erste Mal, dass ich mit dem Bundesadler auf der Jacke antreten werde. Das ist eine sehr große Ehre für mich“, erzählt er. Auch sein Trainer Kemal Demir ist stolz auf seinen Sprössling: „Ich trainiere Mark seit etwa sechs Jahren, und er hat eine erstaunliche Entwicklung gemacht.“ Welche Chancen Bühler bei der Weltmeisterschaft in Corum im Feld der insgesamt 20 Konkurrenten hat, mit dieser Einschätzung gibt er sich eher zurückhaltend: „Meine Zielsetzung ist es mit einem guten Los so weit wie möglich zu kommen.“ Mit einer ähnlichen Einstellung ist er auch zu den Deutschen Meisterschaften gefahren – und wurde am Ende Dritter.