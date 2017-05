Marbach Riesen Erfolg für die jungen Flötisten

Marbach - Mir war gleich klar, dass sie richtig gut waren“, sagt die Flötenlehrerin Melanie Bogisch mit hörbarem Stolz in der Stimme. Stolz, an dem sie auch ihre fünf Flötistinnen teilhaben lässt: „Besser hättet ihr es nicht machen können“, lobt sie ihre Eleven. Am 29. März haben Theresa Bogisch, Paula Haspel, Katharina Hennen, Sara Lupo und Henny Sebastian in Heidenheim beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in der Kategorie Holzbläser, Altersstufe 3, teilgenommen – und gewonnen. In diese Kategorie fallen alle Musiker und Musikerinnen, die Klarinette, Querflöte, Fagott, Oboe, oder eben Blockflöte spielen und je nach Jahrgang zwischen zwölf und 14 Jahre alt sind.