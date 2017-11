Marbach-Rielingshausen Wie aus Rivalen erst ziemlich beste, dann richtige Freunde wurden

Heute stehe die HSG für Gesundheit, sei sowohl leistungs- als auch breitensportorientiert, denn, wie es Bürgermeister Jan Trost in seinem Grußwort formulierte: „Ohne eine breite Basis kann es keine Spitze geben.“ Dies sehe man an den sehr beliebten Kinder- und Jugendmannschaften – und auch an den sportlichen Erfolgen. „Die HSG hat den Handballsport in der Gesamtstadt vorangebracht.“ Die HSG stehe für viele gute Freunde, Toleranz, Fairness, Geselligkeit und leiste aktuell auch einen wichtigen Beitrag zur Integration.

Geschenke gab es auch von den Hauptvereinen, die die HSG bilden: Vom Turnerbund Rielingshausen kam ein Jubiläumswimpel, der TV Marbach übergab einen Scheck. Ortsvorsteher Eberhard Ruoff steuerte einige Anekdoten bei. Anschließend wurde mit „The Gats“, feinem Essen und Barbetrieb gefeiert.