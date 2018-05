Marbach-Rielingshausen Wenn der Briefträger royale Post bringt. . .

Wie es zu der ungewöhnlichen Korrespondenz mit den Blaublütlern kam? Karin Stäudle schmunzelt. Die ältere Schwester habe schon immer für Königin Silvia geschwärmt. „Und als meine Schwester 30 geworden ist, habe ich Silvia einfach mal geschrieben und gefragt, ob sie nicht so nett wäre, meiner Schwester zu ihrem Geburtstag zu gratulieren“, erinnert sie sich. Als dann wirklich Post aus Schweden kam, konnten es beide kaum fassen. Natürlich wurde ein Dankesbrief zurück in den Norden geschickt und damit war der Grundstein gelegt. „Seitdem hab ich immer wieder zu Anlässen wie Hochzeiten oder Geburten im Königshaus geschrieben.“ Und so gut wie jedes Mal auch Dankeskarten zurückbekommen.