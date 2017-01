Marbach-Rielingshausen Weitere Urnenstelen für den Rielingshäuser Friedhof

Marbach - Es ist erst sechs Jahre her, dass die Räte beschlossen haben, am Rielingshäuser Friedhof Urnenstelen anzubieten – und schon gehen die Reserven langsam zur Neige. Nur noch neun Nischen seien frei, berichtete der Bauamtsleiter Dieter Wanner am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik. „Deshalb wollen wir weitere zwei Stelen aufstellen“, sagte der Bürgermeister Jan Trost. Diese sollen mit jeweils 16 Kammern bestückt sein, also insgesamt Platz für 32 Urnen zur Verfügung stellen. Drei Stelen gleicher Machart sind bereits auf dem Friedhof im Stadtteil positioniert. Um mehr Kapazitäten zu schaffen, wird die Kommune rund 40 000 Euro in die Hand nehmen.