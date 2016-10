Marbach-Rielingshausen - Marbach

Bei herrlichem Sonnenschein trafen sich Kinder und Jugendliche gemeinsam mit den Eltern und Trainern zu einem gemütlichen Beisammensein auf der Tennisanlage des RTC Marbach.

Wenn sonst auf der Tennisanlage eher gespannte Konzentration vorherrscht, war an diesem Sonntag viel Gelächter und lustiges Durcheinander angesagt. Die Jüngsten begannen mit einem Stationenspiel, bei dem die kleinen Tenniscracks an sieben Stationen vielfältige Fähigkeiten zeigen konnten: Balancieren, Zielwerfen, Hockeytennis, Prellslalom, Treffball, Basketballwurf und Fangspiele – jeder war mit viel Spaß bei der Sache. Besonders begehrt war zum Schluss die Station acht, bei der sich die Spieler kleine Preise aussuchen konnten. Danach gab es eine Pause am Buffet, das mit vielen leckeren Speisen aufwartete, die die Eltern mit viel Fantasie angerichtet hatten. Dazu bewiesen die Väter am Grill ihre Kunst: Würste und Fleisch vom Grill – für jeden war etwas dabei.

Gemeinsame Spiele für Groß und Klein standen als nächstes auf dem Programm. Spannend war die Entscheidung beim Treibball, bei dem mit Tennisbällen ein großer Sitzball in die gegnerische Hälfte getrieben wurde. Dabei flogen Dutzende von Tennisbällen durch die Luft, um der gegnerischen Mannschaft den großen Ball über die Linie zu drücken. Lustige Verkleidungsstaffeln und ein Luftballonspiel ließen die Stimmung steigen. Gefragt waren hier Teamgeist und Kreativität.

Die Großen hatten dann ihren Spaß beim Doppel in den jeweiligen Altersklassen. „Gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern und Gegnern“ war hier das Motto.

Den allgemeinen Schlusspunkt setzte das inzwischen schon traditionelle „Schätzspiel“: Wie viele Bälle sind im Korb? Drei glückliche Gewinner jubelten über ihre Preise. Nach diesem gelungenen Saisonabschluss kann nun in dieser Woche das Tennistraining in der Halle beginnen.