Marbach-Rielingshausen Unterkunft startklar für die ersten Bewohner

Genau 32 Plätze stehen in dem Gebäude bereit, in das 14 Zimmer eingezogen wurden. Zwei davon sind für Familien ausgelegt. Eines wird von der Mutter, dem Vater und den drei Kindern bezogen, die momentan in der ehemaligen neuapostolischen Kirche ein Dach über dem Kopf haben. Sie sind damit zugleich die ersten Nutzer des Gebäudes hinter der Gemeindehalle. Ihnen werden im Laufe der Woche zwei Paare sowie eine weitere Familie folgen, die bis dato in Unterkünften in der Kernstadt leben, berichtet Cornelia Keiper. Letzteres gilt auch für die fünf alleinstehenden Herren, die nächsten Freitag dazustoßen. Sie schlafen derzeit im Pfundhaus, das die Stadt möglichst von 2018 an zu einem Verwaltungsgebäude umgestalten will.