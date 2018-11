Marbach-Rielingshausen Steinbruch-Kontrolle wird hinterfragt

Marbach-Rielingshausen - Die Firma Klöpfer strebt trotz aller Proteste aus der Bürgerschaft nach wie vor eine Erweiterung des Steinbruchs in Rielingshausen an. Das hat das Unternehmen erst unlängst wieder deutlich gemacht (wir berichteten). Doch das Verfahren beim zuständigen Verband Region Stuttgart ruht derzeit – was aber nicht bedeutet, dass das Thema nicht weiter die Gemüter im Ort erhitzen würde. Ihr Leid mit den Belastungen durch Staub und Lärm haben die Anwohner auch den Marbacher Grünen geklagt, wie der Stadtrat Sebastian Engelmann berichtet. Seine Fraktion hat sich deshalb jetzt in einem Schreiben ans Landratsamt Ludwigsburg gewandt, in dem es im Kern darum geht, inwieweit die Vorgaben zum Betrieb des Steinbruchs überhaupt überprüft werden. „Denn Grenzwerte sind das eine, wie sie kontrolliert werden, ist etwas anderes“, betont Sebastian Engelmann.