Marbach-Rielingshausen Stadt gerät bei der Kelter unter Druck

Bereits in der Sitzung hatte der Schultes versichert, dass mit Hochdruck daran gearbeitet werde, rechtzeitig alles in trockene Tücher zu bringen. „Und ich gehe davon aus, dass es klappen müsste“, erklärte er. Zumindest dann, wenn nichts Gravierendes mehr dazwischenkomme. „Das Problem ist, und das muss man offen sagen: Die Handwerker sind derzeit mehr als ausgelastet“, führte der Bürgermeister weiter aus. Die Auftragsbücher seien nicht zu 100, sondern zu 120 oder 130 Prozent voll. „Da kann es durchaus sein, dass die dahin gehen, wo es am meisten brennt“, stellte er fest. Anders sei die Situation beispielsweise bei der Sporthalle im Marbacher Lauerbäumle, sagt er auf Nachfrage. Bei einem solchen Großprojekt könnten die Firmen mehrere Wochen am Stück arbeiten, weshalb es da weniger Schwierigkeiten gebe. Gleichwohl werde man auch versuchen, den Kelter-Umbau bis Mitte September so weit voranzutreiben, dass die ersten Veranstaltungen stattfinden können.

Gisela Wildermuth von der CDU wäre dann auf jeden Fall wichtig, dass die neuen WCs im Mittelteil auch zu nutzen sind. „Wie weit sind denn die Toiletten?“, fragte sie in der Sitzung des Ortschaftsrats. „Der Trockenbau steht, aber der Innenausbau fehlt“, berichtete Jan Trost. Der Fliesenleger komme dann noch. Zudem müssten die Anschlüsse gelegt und der Estrich eingelassen werden. „Vorne das Kelterstüble ist jedoch schon weitgehend fertig“, sagte der Rathauschef. Dort können Besucher ebenfalls aufs stille Örtchen gehen – das allerdings nur über eine steile Treppe zu erreichen ist. Und den beschwerlichen Aufstieg wolle sie den älteren Herrschaften beim Seniorennachmittag ersparen, meinte Gisela Wildermuth. „Das ist klar, aber es dauert nicht mehr lang“, beruhigte der Ortsvorsteher Eberhard Ruoff.