Marbach-Rielingshausen Springturnier steht ganz im Zeichen des Stils

Das sportliche Highlight bildete das Springen der Klasse M*, in der sich 27 Reiter in die Starterliste eintrugen. In der höchsten Prüfung des Turniers setzte sich Vanessa Hammel (PSV Burkhardshof) an die Spitze mit null Fehlerpunkten und einer beachtlichen Zeit von nur 37,71 Sekunden. Knapp dahinter landete Sabine Dunkes (RV Erlenhof Köngen) mit ebenfalls null Fehlern und genau 38 Sekunden auf Rang zwei. Eva Groh (RV Winnenden) belegte Platz drei (38,12). Im Teamspringen der Klassen E/A*/L setzte sich das „Dream Team Welzheim Hohe Tanne“ mit Sabrina Frey, Lars Häußler und Aline Humm vor die Konkurrenz in 123,36 Sekunden. In diesem Teamwettbewerb konnten die Teilnehmer auch einen Preis für das beste Kostüm gewinnen: Die „Safari Rangers“, deren Pferde als Zebras und Giraffen über das Gelände sprangen, zeigten sich an diesem Tag als die kreativsten.

Doch auch das diesjährige Turnier hätte ohne die rund 40 Helfer nicht stattfinden können, denen ein großer Dank galt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Turnier“, freute sich Singer. „Doch ob wir es im kommenden Jahr wieder veranstalten können, ist noch nicht sicher.“ Denn der Verein und die Veranstalter kommen so langsam an ihre Grenzen, da die Helfer ziemlich ausgelastet sind. „Aber das wird in rund vier Wochen besprochen“, so Singer. „Ich hoffe jedenfalls, dass es klappt.“

Denn nicht nur der Erfolg der Sportler stand in diesem Jahr im Vordergrund. „Ich bin ein Verfechter des Schönreitens“, schwadronierte der Vorsitzende. „Auch beim Springen.“ Deshalb galt der Wettbewerbsserie „Springreiten hat Stil“ ein besonderes Augenmerk, in der auch die Ästhetik des Ritts bewertet wurde. Hier gewann Selina Leykauf (RVgg Rommelshausen) auf ihrem Pferd Ronaldino mit 8,30 Punkten. Das Finale der von Singer bereits 2010 ins Leben gerufenen Wettbewerbsserie findet am kommenden Wochenende beim Sommerturnier des RFV Bottwartal in Großbottwar statt.