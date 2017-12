Marbach-Rielingshausen/Reitsport Doppelter Aufstieg

Bereits am frühen Freitagmorgen begann die erste Runde mit der Pflicht im Einsterne-Wettbewerb der Einzelvoltigierer. Da es ringsum nicht still war während der Vorführung, kam eine völlig neue Herausforderung auf Pferd, Longenführerin und Voltigierer zu. Mit einer Pflichtnote von 6,449 (zweiter Rang) für Nadja Wiesenberg und einer 6,820 (erster Rang) für Michael Walker zeigten sie einen guten Start. Mit nur wenig Rückstand platzierten sie sich in der international zu turnenden Pflicht im Pas de deux und 6,777 Punkten hinter dem Duo aus Österreich. Diesen kleinen Rückstand machten sie jedoch mit ihrer Kür zum Thema Aladin wieder wett und setzten sich mit 6,917 Punkten vor die Konkurrenz. Im Total nach zwei Umläufen gewannen Walker/Wiesenberg den Siegerpokal mit 6,847 Punkten und schafften die erstrebte Qualifikation für die Zweisternnennung an diesem Turnier. Gleiches gelang beiden jeweils in ihren Einzelküren. Bei den Damen wie auch bei den Herren gingen die Siege an Walker (7,041) und Wiesenberg (6,836).