Marbach-Rielingshausen/Reiten Der Andrang ist deutlich größer

Dass in diesem Jahr, in dem ja der RFV Murrgau seinen 50. Geburtstag feiert, die Teilnehmerzaheln deutlich gestiegen sind, freut den Vereinsvorsitzenden Rudolf Singer ganz besonders. Rund 480 Meldungen sind eingegangen. „Das ist deutlich mehr als im Vorjahr“, sagt Singer und führt exemplarisch die Springprüfung sowie die Stilspringprüfung der Klasse A* an: „Da hatten wir zuletzt 45 und 52 Meldungen. Diesmal sind es jeweils 67.“ An Kapazitätsgrenzen stößt der RFV damit aber noch nicht. „Wir könnten sicher noch mehr bewältigen“, so Singer. Dennoch ist er mit diesen Zahlen absolut zufrieden. Das Gleiche gilt für die Wetterprognose, die derzeit viel Sonne und kaum Regengefahr vorhersagt. „Das steigert die Vorfreude natürlich. Wir haben diesbezüglich in den vergangenen Jahren meist wirklich Glück gehabt.“ In den vergangenen Wochen habe es fast schon etwas zu viel Sonne gegeben. „Wir haben den Platz dieser Tage nochmal gewässert. Denn zu trocken ist auch nicht gut. Er ist jetzt aber in einem wirklich guten Zustand“, berichtet der Vereinsvorsitzende.