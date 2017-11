Marbach-Rielingshausen Protestzug gegen die Steinbrucherweiterung

Beide zeigten sich „überwältigt von der großen Resonanz“. Für viele sei Rielingshausen schon immer die Heimat gewesen, sagte Heß, andere hätten sich das „sehr beschauliche Dorf“ bewusst ausgesucht – wegen seiner Ruhe und Überschaubarkeit, wegen der guten Infrastruktur und „wegen der Natur direkt vor der Haustür.“ Das Gelände oberhalb des Ortes sei Naherholungsgebiet, Jugendtreff, Reitweg, Schlittenbahn im Winter und vor allem der direkte und gefahrlose Zugang zum nahegelegenen Naturschutzgebiet. „Wir wollen uns das alles nicht komplett kaputtmachen lassen!“, rief er unter dem Beifall der Anwesenden. Entschieden werde das letzten Endes in Stuttgart, „aber wir zählen darauf, dass diese gewählten Vertreter uns hören und sich bewusst machen, was das für uns in Rielinghausen bedeuten würde, und sich dagegen entscheiden“, so Heß weiter.

Der lange Zug des Steinbruchspaziergangs bewegte sich zuerst zum derzeitigen Werksgelände, dessen Größe schon einige überraschte. „Meine Güte, was war das früher für ein kleines Ding“, staunte eine Frau. Carmen Kiesele betonte unterdessen: „Die angestrebte Erweiterung wird etwa viermal so groß sein wie das Loch, das Sie hier sehen.“