Ortsvorsteher Eberhard Ruoff nahm das Versäumnis auf seine Kappe und entschuldigte sich am Montagabend bei den rund 150 Zuhörern in der Gemeindehalle. Am 4. Dezember wird die Sitzung jetzt stattfinden, erneut in der Gemeindehalle. Dennoch las Ruoff eine gemeinsame Stellungnahme beziehungsweise einen von allen Fraktionen unterzeichneten Antrag vor: Der gesamte Ortschaftsrat lehnt die Erweiterungspläne der Firma Klöpfer ab. Bürgermeister Jan Trost erklärte, er lehne die Pläne ebenfalls ab. An diesem Donnerstag tagt der Gemeinderat in Marbach. Wie die Räte in der Kernstadt reagieren sei offen, betonte der Verwaltungschef, aber man werde das Stimmungsbild aus Rielingshausen mitnehmen.