Marbach-Rielingshausen Neues Gewerbegebiet ist auf den Weg gebracht

In der Tat dauerte es seine Zeit, bis die Satzung in trockenen Tüchern war. Was nicht zuletzt daran lag, dass das Areal ursprünglich ganz andere Dimensionen annehmen sollte. Doch diese Vision zerschlug sich, weil die Stadt mit einem Grundstückseigentümer bei den Verhandlungen keinen gemeinsamen Nenner fand. Deshalb ging die Kommune letztlich mit einer deutlich abgespeckten Version ins Rennen, die es aber zumindest einem Rielingshäuser Betrieb erlaubt, seine akuten Erweiterungsabsichten zu realisieren. Doch auch gegen diese kleine Lösung führte eine Partei im Rahmen der neuerlichen öffentlichen Auslegung ein Bündel an Einwänden auf. „Die sind aber im wesentlichen Deckungsgleich mit denjenigen, die schon im letzten Verfahrensschritt vorgebracht worden sind“, betonte Ralf Lobert. Nur zwei oder drei Anmerkungen seien in der Form noch nicht geäußert worden. So wurde angeregt, statt eines Gewerbegebiets ein „Urbanes Gebiet“ auszuweisen – womit betriebsunabhängiges Wohnen ermöglicht worden wäre. Doch wie der Name schon sage, seien derartige Areale für hochverdichtete Gegenden gedacht und nicht für den Randbereich einer dörflichen Siedlung, erläuterte Ralf Lobert. Er wies auch den Vorwurf zurück, wonach sich die Stadt beim Thema Dachbegrünung nicht an die Vorgaben des Landratsamts halte. Eine Dachbegrünung müsse nicht zwingend festgesetzt werden, betonte er. Die ökologischen Ziele könnten mit einem ganzen Kanon von Maßnahmen erreicht werden.

Alles in allem sei die Sachlage unverändert, von Behördenseite keine nennenswerten Änderungen gewünscht worden, fasste der Vize-Chef des Bauamts zusammen. Dennoch verweigerte Hendrik Lüdke sein Plazet. Er lobte zwar, wie intensiv sich die Verwaltung mit den Einwendungen der Familie auseinander gesetzt habe, könne aber den mit dem Gewerbegebiet einhergehenden Flächenverbrauch nicht goutieren. Er sei auch „nicht durchweg mit der dargestellten Auffassung der Verwaltung einig. Beispielsweise ist es schon so, dass dieser Bebauungsplan nur wegen dem Einzelinteresse eines örtlichen Gewerbebetriebes aufgestellt wird“, erklärte Lüdke und bezog sich damit auf einen weiteren Einwand der Bebauungsplan-kritischen Familie. Andere Argumente seien hingegen „ärmlich“, wodurch die Einwendungen insgesamt abgeschwächt würden. Lüdke wunderte sich jedoch auch über etwas: Dass über die Satzung keine Vergnügungsstätten ausgeschlossen werden. „Dafür sind die Hürden einigermaßen hoch“, entgegnete Ralf Lobert. Es müsste Flächen im Ort geben, auf denen solche Etablissements explizit gestatten sind, um sie an anderen Punkten verhindern zu können. Das sei in Marbach so, gelte aber ebenfalls für Rielingshausen. Und im Stadtteil wären Vergnügungsstätten im Gewerbegebiet noch am harmlosesten. Dennoch sei dieser Standort für Nutzer wohl nicht attraktiv. Wobei Lobert das Ganze im Bezug auf Rielingshausen ohnehin eher als akademische Frage einstufte.