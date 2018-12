Marbach-Rielingshausen Neuer Baugrund in Rielingshausen?

Stand Ende September waren 2611 Einwohner gemeldet, mehr als je zuvor. Zu dem starken Bevölkerungszuwachs hat freilich auch die Flüchtlingsunterkunft in der Siemensstraße beigetragen. „Wohnraum ist auch bei uns in Rielingshausen knapp“, stellt Ortsvorsteher Eberhard Ruoff fest. So fanden viele Bürger keinen Bauplatz und haben Rielingshausen verlassen. Insbesondere die örtliche Feuerwehr habe den Wegzug aktiver Mitglieder beklagt. Um ausreichend Wohnraum für ortsansässige Familien anbieten zu können, empfiehlt die Verwaltung die Ausweisung eines Neubaugebietes. Doch das ist nicht so einfach: Das 2,5 Hektar große Gebiet westlich der Kirchberger Straße ist zwar im Flächennutzungsplan schon ausgewiesen. Weil aber die Eigentümer nicht alle mitmachen, liegt das Baugebiet auf Eis. „Das wird geschoben, weil wir nicht alle Grundstücke erwerben konnten“, so Ruoff.

Das am nordwestlichen Ortsrand von Rielingshausen gelegene etwa 2,2 Hektar große Areal einer früheren Gärtnerei hat die Stadt hingegen kaufen können. Auf dem Areal am nördlichen Ende der Kelterstraße könnte also zeitnah ein neues Wohnbaugebiet geplant und erschlossen werden. Die „wohnungsbaupolitischen Zielsetzungen“ können insofern erfüllt werden, dass die Flächen „zeitnah bebaut werden und nicht als Wertanlage genutzt oder als Baufläche für künftige Generationen über längere Zeit unbebaut vorgehalten werden“, heißt es in der Vorlage für den AUT.

Die Realisierung sei hier abschnittsweise geplant, schiebt Ruoff aber gleich einen Riegel gegen Spekulationen vor, dass das Baugebiet über die Schelmenäcker bis zur Triebstraße hin ausgedehnt wird. Nach Paragraf 13 b des Baugesetzbuches kann das Bebauungsplanverfahren beschleunigt werden, so dass eine „zeitnahe Überplanung und Realisierung“ des Neubaugebietes „Keltergrund“ möglich ist.