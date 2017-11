Marbach-Rielingshausen/Murr Zweibeinige Glühwürmchen erhellen die Dunkelheit

Marbach-Rielingshausen/Murr - Alljährlich um den Sankt-Martins-Tag herum ziehen Kinder und Eltern durch Dunkelheit und Kälte ihrer Heimat im November. Denn auch Sankt Martin, der Bischof von Tours, hat mit seiner Frömmigkeit und Hilfsbereitschaft die Dunkelheit der Welt erhellt. Zur Erinnerung an ihn gab es am Freitag Umzüge in Rielingshausen und in Murr, neben vielen weiteren auch in Marbach und im Bottwartal am ganzen Wochenende. Trotz des Regens am Freitag brannten die Laternen ungerührt. Denn statt durch Kerzen wurden sie meist durch kleine Glühlampen erhellt. Die Liedzeile „brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht“ ist deshalb, obwohl nach wie vor gern gesungen, nur eine Erinnerung an frühere Zeiten. Und das ist gut so, denn vor allem die Allerkleinsten gehen zum Teil noch recht ruppig mit ihren Papierlampions um.