Marbach-Rielingshausen Kids sollen nicht mehr in die Schule flitzen

Marbach-Rielingshausen - Die Eltern der Quellen-Grundschule in Rielingshausen haben Anfang Juli ein Rundschreiben erhalten, das kurze Zeit später auch den Ortschaftsrat beschäftigte. In dem Brief weist die Rektorin Stefanie Haupt darauf hin, dass Fahrräder und Roller ab sofort nicht mehr auf den Pausenhöfen „geparkt und angeschlossen werden dürfen“. Außerdem wird empfohlen, dass die Kids künftig „ohne Fahrgeräte“ zur Schule kommen. Aussagen, die bei Jochen Biesinger von der CDU Irritationen auslösten.