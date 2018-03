Marbach-Rielingshausen Keine Partys bis zum Morgengrauen

Daran hatte auch ein Anwohner nichts auszusetzen. Der Mann bemängelte aber in der Sitzung, dass über die Satzung nicht definiert wird, wann die Lichter in der Kelter spätestens auszugehen haben. Dabei sei in den Räumlichkeiten in der Vergangenheit auch schon bis 4 oder 5 Uhr in der Früh gefeiert worden. Dabei müsse eigentlich um 1 Uhr die Tür zum letzten Mal ins Schloss fallen. Gerhard Heim meinte jedoch, dass dieser Punkt über die Hausordnung von den Mietern eher nicht wahrgenommen werde. Die Stadt schließe aber mit der jeweiligen Partei immer auch einen Mietvertrag ab, in dem solche Eckdaten festgelegt seien. „Das lesen die Leute auch“, konstatierte er. Der Anwohner empfahl dennoch, den Passus in die Benutzungsordnung zu übernehmen, damit die Nachbarn etwas in der Hand haben, wenn sie auf Mieter mit viel Ausdauer beim Feiern zugehen. Dieses Argument leuchtete der Runde ein, sodass die Schlusszeiten nun doch per Satzung geregelt sind. Sollte jemand die Vorgaben missachten, werde man vor allem überlegen, „ob derjenige in Zukunft überhaupt noch als Mieter infrage kommt“, sagte Heim.