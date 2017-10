Marbach-Rielingshausen „Ist wichtig, dass viele kommen“

Herr Trost, dieser Tage werden in Rielingshausen Flyer mit dem Titel „Bürger gegen Steinbruch“ in den Briefkästen verteilt. Die Sorgen, dass eine Erweiterung eine größere Belastung mit sich bringt, sind groß. Können Sie diese Sorgen der Rielingshäuser nachvollziehen?

Ich kann gut nachvollziehen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre bisherige Lebensqualität erhalten wollen. Ziel sollte daher sein, einen Mittelweg zwischen den Interessen der Bevölkerung und den Interessen des Unternehmens zu finden.

Sie haben den Ausspracheabend in Rielingshausen ganz bewusst unter dieses Schwerpunktthema gestellt. Rechnen Sie mit einem großen Andrang?

Ich hoffe, dass viele die Möglichkeit zur Information nutzen. Es ist wichtig, dass viele kommen. Wir haben nichts zu verbergen. Es ist ein transparenter Prozess.

Der noch ganz am Anfang steht...

Genau. Bürger können an diesem Abend Infos aus erster Hand zum Vorhaben und zur möglichen Fortschreibung des Regionalplanes bekommen. Wir werden das Stimmungsbild aufnehmen und haben den Gegnern auch schon zugesagt, hinterher für einen Runden Tisch zur Verfügung zu stehen. Am 20. November wird der Ortschaftsrat voraussichtlich öffentlich über die geplante Erweiterung beraten und danach kommt das Thema in den Gemeinderat.

Sollte sich eine Bürgerinitiative gründen – würden Sie das befürworten?

Solange eine BI einen Prozess konstruktiv und kritisch begleitet, sehe ich es durchaus positiv.